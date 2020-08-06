وزيرة الصحة: تجهيز طائرتي مساعدات طبية إلى لبنان بشكل عاجل
كتب- أحمد جمعة:
أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اتصالا هاتفيا مساء أمس الأربعاء، بوزير الصحة اللبناني حمد حسن، في إطار التكاتف بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا والوقوف جنبًا إلى جنب لمساندة الشعب اللبناني في تلك الأزمة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أعربت عن كامل المواساة للشعب اللبناني بعد وقوع حادث انفجار مرفأ بيروت مساء أمس الأول الثلاثاء، داعية المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.
وأضاف مجاهد، أن الوزيرة أكدت لنظيرها اللبناني حرص مصر على توفير كافة سبل الدعم والاحتياجات الطبية للدولة الشقيق، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية من أدوية بكافة أنواعها ومحاليل ومستلزمات طبية وجراحية وآلات عمليات وجاري إرسالها إلى بيروت بشكل عاجل.
وأشار مجاهد، إلى أنه خلال الاتصال أكدت الوزيرة التواصل المستمر مع نظيرها اللبناني وتسخير كافة الإمكانيات لمساندة الشعب اللبناني ودعمه في تخطي تلك الأزمة.
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