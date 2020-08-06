مباراة الزمالك والمصري في الدوري وأزمة سد النهضة أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته بالتوسع في المشروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة، وذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، وعودة الدوري اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس.

وتحت عنوان "التوسع في المشروعات القومية لوزارة الزراعة وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه"، أبرزت صحيفة "الأهرام" توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في المشروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة لما لها من مردود غذائي وصحي واقتصادي على المواطنين والدولة، موجها بزيادة المخصصات المالية للمشروع القومى للبتلو بمقدار مليار جنيه.

وذكرت "الأهرام" أن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير دعم مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عددًا من المشروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة، وكذلك مشروع تنمية سيناء.

وأبرزت صحيفة "الأخبار" رسالة التضامن التي بعث بها الرئيس السيسي إلى الأشقاء في لبنان، فتحت عنوان "السيسى يؤكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع لبنان"، ذكرت "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان والاستعداد لتسخير كافة الإمكانيات لمساعدة ودعم لبنا في محنتها، وذلك خلال اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح أمس بالرئيس اللبناني العماد ميشال عون، للتعزية في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أول أمس وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب باصابة المئات.

أما صحيفة "الجمهورية" فقد سلطت الضوء على أزمة سد النهضة، وتحت عنوان "الري: مصر ترسل خطابا لجنوب افريقيا للتأكيد على رفض الملء الأحادي لسد النهضة"، ذكرت الصحيفة أن مصر قامت أمس بإرسال خطاب إلى دولة جنوب افريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، تضمن تأكيد رفض مصر الملء الأحادي لسد النهضة الذى قامت به إثيوبيا في 22 يوليو الماضى.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية والرى أن الخطاب تضمن أيضا رفض ما ورد في الخطاب الأخير الموجه من وزير المياه الإثيوبى إلى نظرائه في مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس الجارى والذى تضمن مقترحا مخالفا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الافريقى في 21 يوليو الماضى ، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.

وفي الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، وتحت عنوان "قناة السويس الجديدة رفعت دخل القناة إلى 5.8 مليار دولار"، نقلت الصحيفة عن الفريق اسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تأكيده أن مشروع حفرها فتح الباب أمام اقامة عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة بمنطقة القناة في مقدمتها مشروع محور قناة السويس والذى يضم 6 موانئ ومناطق صناعية عديدة بالاضافة إلى مشروعات الكبارى العائمة ومجموعة الانفاق الضخمة أسفل قناة السويس لربط سيناء بالوادي والدلتا، ومشروع الاستزراع السمكى، وغيرها من المشروعات الضخمة التي مثلت نقلة نوعية هائلة في تاريخ القناة.

ونبه الفريق اسامة ربيع إلى أن القناة الجديدة أدت إلى زيادة دخل قناة السويس بنحو 12.2% ليصل إلى 5.8 مليار دولار خلال عام 2019 مقارنة بعام الافتتاح في 2015، وهو ما يعد أعلى دخل في تاريخ القناة منذ افتتاحها أمام حركة التجارة العالمية.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية" الأرباح التي حققتها البورصة أمس، وتحت عنوان "3.8 مليار جنيه أرباح البورصة"، ذكرت الصحيفة أن مؤشرات البورصة المصرية واصلت تعزيز مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي عند إغلاق تعاملات أمس مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع، وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.8 مليار جنيه ليبلغ مستوى المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية. كما ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ايجى اكس 30 بنسبة 0.79 في المائة ليبلغ مستوى 10704.33 نقطة.

وحول مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة (100 مليون صحة)، عنونت "الجمهورية "فحوصات طبية ل 6.8 مليون سيدة في مبادرة صحة المرأة"، ونقلت عن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قولها إن إجمإلى عدد المفحوصات بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار ( 100 مليون صحة ) بلغ 6 ملايين و800 الف امرأة منذ انطلاق المبادرة حتى اليوم.

وفي صحيفة "الأخبار"، أبرزت الصحفية مبادرة "ما يغلاش عليك"، وتحت عنوان "تيسيرات لأصحاب بطاقات التموين في مبادرة "ما يغلاش عليك"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن عن إتاحة تيسيرات جديدة لحاملي البطاقات التموينية في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى من أجل تخفيف الأعباء عن كاهلهم، والإسهام الفعال في تلبية احتياجاتهم وزيادة فرص استفادتهم في الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة حيث تصل 20% والخصومات الإضافية المقررة لكل منهم ب 10% من سعر السلعة بحد أقصى 200 جنيه للفرد وألف جنيه لكل بطاقة، وذلك على النحو الذى يتسق مع توجيهات القيادة السياسية لدعم محدودي الدخل، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأضاف أنه سيتم كل شهر السماح لأصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدى غير المستخدم لديهم من الدعم الشهرى ونقاط الخبز ببطاقاتهم في شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التي تعرضها الشركات والصناع والتجار في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى "ما يغلاش عليك التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، موضحًا أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من هذه المزايا الجديدة اعتبارا من هذا الشهر .

وتحت عنوان "الدورى يعود الليلة بعد توقف 147 يوما بمواجهة الزمالك والمصري"، سلطت "الأهرام" الضوء على استئناف بطولة الدوري العام الممتاز لكرة القدم لموسم 2019 / 2020 بعد 147 يوما من التوقف بمباراة الزمالك والمصرى المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من المسابقة، وهى المواجهة التي يسعى فيها الفريقان بقوة للفوز بنقاط المباراة الثلاث سواء الزمالك الذي يدخل اللقاء محتلا المركز الرابع برصيد 31 نقطة حصدها من 16 مباراة حتى يحافظ على آماله في المنافسة على قمة الدوري التي يحتلها الاهلى منفردا برصيد 41 نقطة، وذلك ضمن استعدادات الفريق القوية لمواجهتي الرجاء المغربى في قبل نهائى دورى ابطال افريقيا الشهر المقبل.

أما المصري الذي يدخل اللقاء محتلاً المركز العاشر برصيد 20 نقطة حصدها في 16 مباراة فيسعى لتحسين مركزه في جدول الدورى باحتلال مركز متقدم حتى يبتعد عن منطقة الخطر مبكرًا.