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حي الطالبية يواصل حملاته على المحلات والمقاهي المخالفة

12:53 ص الخميس 06 أغسطس 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، رفع إشغالات شارع طارق بن زياد من شارع الهرم وشارع عثمان محرم أمام سوق الكونيسة.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم، إنه تم رفع إشغالات المقاهي الكائنة بشارع ترعة الإخلاص لإدارتها بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتقديم الشيشة للرواد.

كما تم رفع إشغالات شارع عز الدين عمر من الهرم، والتحفظ على 7 مركبة توك توك من شارع عز الدين عمر وشارع العريش، بجانب رفع إشغالات شارع العمدة القديم وتم إزالة التند والأسقف المخالفة والأرصفة التي تعوق الطريق العام، وإيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ كافة الإجرات القانونية اللازمة.

حي الطالبية الجيزة المقاهي المخالفة

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الجيزة: حملات مكثفة على المقاهي وضبط المخالفين بأوسيم والبدرشين

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