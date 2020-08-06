في صالح مصر.. السياحة تكشف أسباب اختيار إسبانيا 6 مدن مصرية للسفر إليها

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، بتوصيات الخارجية الإسبانية بزيارة 6 مدن مصرية للسفر إليها شملت: القاهرة، الإسكندرية، الأقصر، أسوان، ساحل البحر الأحمر، وشرم الشيخ، موضحاً أنه مؤشر جيد على عودة السياحة بشكل معقول خلال الموسم الشتوي المقبل.

وأوضح عجمي، لمصراوي، أن أسباب اختيار هذه المدن يرجع إلى الإحساس بتراجع فيروس كورونا في مصر وانحصار الوباء، بجانب الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الصحة والسياحة، بالإضافة إلى تقديم نتائج اختبار PCR قبل 48 ساعة كحد أقصى من الوصول، فضلاً عن الأمن والأمان الذي تشهده مصر حاليا، ما شجعهم على اختيار هذه المدن وطمئنت شركة السياحة في الخارج خاصة الإسبان لعودة السياحة مرة أخرى، مؤكدا أنها إجراءات ممتازة في الفنادق والمطاعم والمطارات.

وأشار إلى أن إسبانيا ترغب منذ وقت طويل في زيادة عدد رحلاتها إلى مصر، خاصة الأقصر وأسوان وهناك طلبات كثيرة من السياح الإسبان لعودة السياحة إلى هاتين المدينتين، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر في صالح السياحة المصرية وتحديدًا السياحة الثقافية المفضلة لدى الإسبان.

وتابع عجمي: في الحقيقة الحكومة فتحت كل المحافظات السياحية في مصر ما أسعد العاملين في قطاع السياحة وهذا مؤشر جيد لعودة باقي الأسواق مثل السوقين الإنجليزي والألماني ونحن في احتياج للسوق الألماني بشدة لإنعاش القطاع السياحي الذي تأثر كثيرا بفيروس كورونا.

وقال وحيد عاصم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المناطق المذكورة أعلاه محببة ومرغوبة لدى السائح الإسباني، معربا عن توقعاته بموسم شتوي مبشر وفوق المتوسط.

وأوضح عاصم، لمصراوي، أن شركات السياحة الإسبانية تنظم رحلات وبرامج سياحية ترفيهية إلى البحر الأحمر، وشرم الشيخ، فيما تنظم برامج أخرى -كلاسيك ونايل كروز- في القاهرة والأقصر وأسوان.

وأعلنت إسبانيا توصيات عامة حول السفر نصحت خلالها بعدم السفر إلا إلى مناطق ومراكز سياحية محددة، جاء من بينها القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وساحل البحر الأحمر، وشرم الشيخ.

وأضاف المنشور، أنه في ضوء جائحة فيروس كورونا، فإن الحكومة المصرية فتحت محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح للسياحة الدولية.

وأشار المنشور إلى أن السلطات المصرية أعلنت استئناف الرحلات الجوية الدولية ابتداء من 1 يوليو، باشتراطات، منها أنه يتعين على المسافرين القادمين من الدول التي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تأثرت بشدة بفيروس كورونا، تقديم نتائج اختبار PCR قبل 48 ساعة كحد أقصى من الوصول، وتعتبر إسبانيا خارج هذا التصنيف حيث لم تعلنها منظمة الصحة العالمية منطقة إصابة.​