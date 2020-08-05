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نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق المريوطية بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر

09:49 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق المريوطية بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر

نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق المريوطية بنطاق مركز

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، الأعمال الإنشائية لإقامة سور على ترعة المريوطية بالمشاركة المجتمعية ومجلس المدينة.

كما تفقد أعمال المطبات الصناعية تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة عند منحنى طريق الرزقة لتخفيف سرعة السيارات لمنع تكرار الحوادث على الطريق حفاظا على أرواح المواطنين.

وججه نائب المحافظ، بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للسور على جانب الترعة لحماية السيارات من السقوط في الترعة والانتهاء من أعمال المطبات الصناعية لتخفيف سرعة السيارات على الطريق.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإيجاد حلول سريعة لمنع تكرار حوادث السيارات على طريق ترعة المريوطية عند منحنى طريق الرزقة بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر.

إبراهيم الشهابي الجيزة مدينة منشأة القناطر طريق المريوطية

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