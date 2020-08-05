لليوم الثاني.. "أبوهشيمة" يفتتح مقرات "الشعب الجمهوري" ببني سويف

كتب- مصراوي:

واصل رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، لليوم الثاني على التوالي افتتاح مقرات الحزب بمحافظة بني سويف.

وافتتح أبوهشيمة، اليوم الأربعاء، مقر الحزب بمركز ببا، وعقد لقاءً تنظيميا مع أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز ببا، بحضور ثروت الداعوري، أمين الحزب بمحافظة بني سويف، والدكتور معتز عبدالفتاح، أمين التثقيف السياسي بالحزب، ومي أبوهشيمة، أمينة الإعلام بالحزب، وأحمد الألفي، مساعد أمين التنظيم لشئون المحافظات، وأعضاء هيئة مكتب الحزب ببني سويف ومركز ببا.

وقال رجل الأعمال، إنه يعرف عن مركز ببا نشاط ناخبيه ووعيهم السياسي ومشاركتهم بقوة في كافة الاستحقاقات الدستورية، وهو ما ينتظره منهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقدم أهالي ببا وأعضاء أمانة حزب الشعب الجمهوري درع تكريم لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، احتفاء بزيارته للمركز، واعدين إياه ببذل أقصى جهدهم لدفع الحزب للأمام خلال الفترة المقبلة.