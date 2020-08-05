حد أدنى 100 جنيه.. ننشر الأسعار الجديدة لتذاكر القرية الفرعونية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت القرية الفرعونية بالجيزة، تفاصيل التذاكر الجديدة للدخول، موضحة أنهت اعتمدت تعديلا على مواعيد استقبال الزوار، لتبدأ من 9 صباحا وحتى 5 مساء طوال أيام الأسبوع.

وقالت راندا الشيخ، مدير عام العلاقات العامة بالقرية، إن قرار الفتح التدريجي جاء إيمانا من القرية بضرورة عودة النشاط السياحي إلى سابق عهده، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من تعقيم وتنظيف المكان وعدم السماح بالدخول بدون كمامة، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة ومنع الرافضين لتلك القرارات من الدخول.

وأوضحت الشيخ لمصراوي، أن برامج وأسعار القرية الفرعونية للمصريين كالتالي:

- رحلة القرية والمتحف 100 جنيه.

- رحلة القرية و3 متاحف 130 جنيها.

- رحلة القرية و3 متاحف ورحلة يخت 200 جنيه.

- رحلة القرية و3 متاحف ويخت ولانش بوكس 270 جنيه.

- الأطفال من سن 3-5 سنوات 60 جنيها فقط "باكدج فن بالارت سنتر".

- الأطفال من 5-10 سنوات 20% خصم.

وأكدت أن القرية ملتزمة بتعليمات التباعد الاجتماعي، والوقوف أو الجلوس بالأماكن المخصصة لذلك والتي توضحها العلامات الإرشادية الموضوعة في كل مكان، بالإضافة لمنع التجمعات والتصافح.

وشددت على ضرورة الالتزام التام بقرارات التعقيم قبل الدخول، وارتداء الكمامة مدة التواجد في القرية.

واعتمدت القرية الفرعونية، عددًا من الضوابط لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها، وهي تعقيم المتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة، توفير أدوات وقاية شخصية "أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات" لجميع العاملين، والالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية، وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

وكانت القرية الفرعونية، فتحت أبوابها أمام الجمهور من المصريين والأجانب، مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بعودة العمل تدريجيا بنسبة الـ25% وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.