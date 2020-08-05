برلماني يشيد بتوجيه الرئيس تخصيص 100 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة

كتب- مصراوي:

وجه الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توجيهه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة التي تم إنشاؤها بالتوأمة مع الجامعات الدولية.

وأكد أبوالعلا، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يحرص على دعم مسيرة العلم، مشيرا إلى أن هذا التوجيه يمثل دفعة قوية للطلاب لبذل مزيد من الجهد لتحقيق التفوق والنجاح.

وأشار أبوالعلا، إلى أن هذا القرار يمثل أهمية كبيرة لطلبة الثانوية العامة في بداية حياتهم الجامعية، لاسيما وأن الجامعات الأهلية الجديدة وما تتضمنه من تخصصات مختلفة تساهم في وجود خريجين على مستوى عال يرتفع بهم شأن مصر بين الدول.

يشار إلى أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة التي تم إنشاؤها بالتوأمة مع الجامعات الدولية، على أن تمول قيمتها من صندوق تحيا مصر. ​