بالفيديو| السيسي يتفقد منطقة المنتزه ويوجه بسرعة الانتهاء من تطويرها
كتب- محمد سامي:
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، جولة تفقدية بمنطقة المنتزه التاريخية بمحافظة الإسكندرية.
ووجه الرئيس السيسي، خلال الجولة، بضرورة البدء الفوري في عملية تطوير المنتزه، لتصبح مقصدا سياحيا لأهالي الإسكندرية ومقصدا عالميا لجذب السائحين.
وأكد اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بذل قصارى الجهد لتنفيذ مشروعات التطوير تكليفا لتوصيات الرئيس ومجلس الوزراء.
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