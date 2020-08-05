مدبولي يتفقد مشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة ببرج العرب الجديدة

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، أعمال مشروع إنشاء سوق الجملة للخضر والفاكهة بالمدينة.

وخلال جولته في أرجاء المشروع، استمع رئيس الوزراء لشرح من المسئولين حول الموقف التنفيذيّ للأعمال الإنشائية، مشيرين إلى أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في نقل سوق الجملة (الخضر والفاكهة) بمنطقة الحضرة، والذي أقيم على مساحة تصل إلى 13 فداناً، إلى الموقع الجديد بمدينة برج العرب الجديدة على مساحة 24 فداناً كمرحلة عاجلة، إلى جانب منطقة لوجستية على مساحة 74 فداناً كمرحلة ثانية؛ وذلك سعياً لتجنب تعطيل الاستفادة من مشروع محور المحمودية.

وأوضح مسئولو المشروع أن تنفيذ أعمال المشروع بلغت نسبتها 85%، وتتضمن إنشاء عدد 10 هناجر لسوق الجملة بإجمالي 200 محل تجاري، تبلغ مساحة المحل الواحد 100م2، إلى جانب رصيف 65 م2 لكل محل، وكذا إنشاء 13هنجراً لسوق التجزئة بإجمالي 208 محال تجارية تبلغ مساحة المحل الواحد 26 م2، إلى جانب منطقة عرض 10 م2 للمحل، بالإضافة إلى هنجر كمنافذ بيع، وآخر للتعبئة والتغليف، وهنجرين كثلاجات بسعة 2000 طن، مزودة براكات تحميل، و2 كمصدر طاقة، إلى جانب بوابات مزودة بميزان بسكول على كل بوابة.

وتتضمن أعمال مشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة برج العرب الجديدة كذلك عدداً من المباني الإدارية والخدمية، كما تتضمن نقطة شرطة، ومبنى إدارة المشروع، وبنك، ونقطة حماية مدنية، ومقرا للبريد، ومكانا مخصصا كمناطق انتظار للسيارات، ومسجدا، ومطعما وكافتيريا، إلى جانب 2 محول بقدرة 0.5 ميجاوات، وشبكة إطفاء حريق.