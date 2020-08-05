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الأزهر: مد فترة التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لـ20 أغسطس

05:51 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
الأزهر: مد فترة التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لـ20 أغسطس

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، مد فترة التقديم لمرحلتي لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى 20 أغسطس الجاري عبر البوابة الإلكترونية للأزهر.

وأوضح الأزهر الشريف، في بيان، الأربعاء، أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على الرابط التالي:اضغط هنا

كان الأزهر الشريف، أعلن فتح باب التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في الـ15 من يونيو الماضي، لمدة شهر ونص، وتم مد الفترة لـ20 أغسطس الجاري.

الأزهر الشريف رياض الأطفال البوابة الإلكترونية للأزهر

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