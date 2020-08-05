مبادرة من نقابة الأطباء لإرسال بعثة أطباء مصريين إلى لبنان

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن التواصل مع وزارة الخارجية المصرية لتيسير سفر بعثة أطباء مصريين عاجلة لإغاثة الأشقاء في لبنان جراء الانفجار الدامي الذي وقع ليلة أمس الثلاثاء في مرفأ بيروت.

وقال الزيات، لمصراوي، الأربعاء، إن التواصل يأتي كمبادرة من النقابة لإغاثة الأشقاء في لبنان على أن يتم فتح باب التطوع للسفر إلى بيروت عقب انتهاء الإجراءات الرسمية.

وأوضح: هناك ضغط كبير على المستشفيات للتعامل مع المصابين جراء الانفجار، وهذه المبادرة الخاصة بالنقابة ضمن جهود الدولة لمساعدة اللبنانيين.

ولفت إلى التواصل مع السفير المصري في بيروت لتنسيق سفر البعثة المصرية، فضلا عن تواصل جمعية مرسال مع النقابة لبحث إرسال تبرعات إلى لبنان.

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