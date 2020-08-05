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رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة

05:27 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، حيث تفقد المصنع الجديد لشركة صقر للصناعات الغذائية.

وأجرى رئيس الوزراء، جولة في أقسام المصنع الجديد ومراحل التصنيع به، واستمع إلى شرح حول المصنع الجديد، والذي أقيم عام 2020 على مساحة تصل إلى 22 ألف متر، باستثمارات بلغت نحو 254 مليون جنيه.

كما يوفر المصنع الجديد وحده أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة جديدة، وأكثر من 1500 فرصة عمل غير مباشرة، وتبلغ نسبة التصدير المستهدفة 45% من إنتاج المصنع في 2025.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول أعمال الشركة بصورة عامة، حيث تمت الإشارة إلى أن شركة صقر للصناعات الغذائية تأسست عام 1986، برأس مال بلغ 3 ملايين جنيه، ويبلغ رأس المال العامل حالياً للشركة بالإضافة إلى الأصول الثابتة المملوكة لها نحو 2 مليار جنيه.

وتم التنويه إلى أن الشركة تدير 7 مصانع تنتج أكثر من 150 منتجا، وبلغ حجم المبيعات في عام 2019 حوالي 2.2 مليار جنيه، ويصل عدد العمالة المباشرة بالشركة لأكثر من 1300 عامل، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف فرد كعمالة غير مباشرة.

كما تمت الإشارة إلى أن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى عدد من الأسواق العالمية، حيث بلغت نسبة نمو التصدير في 2020 نحو 66%، بما يمثل 25% من مبيعات الشركة يتم تصديره إلى 73 دولة، وتبلغ نسبة المكون المحلي في منتجات شركة صقر للصناعات الغذائية 80% من أكثر من 250 موردا.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء المنطقة الصناعية الثالثة مدينة برج العرب الجديدة

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