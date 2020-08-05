حماية المستهلك: قرارات ملزمة لصالح المستهلكين في 506 شكاوى خلال يوليو الماضي

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك خلال يوليو الماضي قرارات مُلزمة في 506 شكاوى منهم 28 شكوى بمجال السيارات و478 شكوى بمجال السلع المعمرة والمتنوعة.

وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي، في بيان الأربعاء، إنه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس إدارة الجهاز أصدر 19 قرارًا بقيمة إصلاحات تصل إلى 8 ملايين و170 ألف جنيه، وإصدار قرارات باستبدال السيارة أو استرجاعها ورد قيمتها في 4 شكاوى بإجمالي قيمة 1.480 مليون جنيه.

وأضاف فرج، أن المجلس أصدر قراره في 3 شكاوى باستكمال الفحص في كلية الهندسة لإعداد تقرير فني قاطع بماهية العيوب الموجودة بالسيارات، وتحديد المسؤولية، وقرر إحالة إحدى الشكاوى للنيابة العامة، موضحًا أنه سيتم تنفيذ هذه القرارات خلال فترة تتراوح من 10 إلى 20 يومًا في شكاوى السيارات، بحسب حالة كل شكوى، وفي حالة عدم الالتزام يتم الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة أصدر قراره في 478 شكوى سلع معمرة ومتنوعه منها 59 قرارًا باستبدال واسترجاع سلع معمرة وأجهزة كهربائية منهم قرارين بمجال الهواتف المحمولة، و423 قرارًا بالإصلاح منهم قرار في مجال الأثاث و5 قرارات بمجال العقارات والتايم شير.

يُذكر أن مجلس الإدارة ناقش في جلسته الأخيرة منح إحدى كبرى شركات السلع المعمرة مهله 15 يومًا لإزالة أسباب شكاوى المستهلكين أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأمر.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأني في شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريًا من الجهات الرقابية؛ لضمان تحقيق الغرض الذي تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

ودعا كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، لموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg ، أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.​