وزيرة الصحة: فحص 6.8 مليون سيدة بمبادرة "صحة المرأة"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 6 ملايين و800 ألف سيدة منذ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار (100 مليون صحة) وحتى اليوم.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، وجهت الوزيرة بتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن استمرار العمل بالمبادرة من خلال الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لجميع السيدات بالمجان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة، لمتابعة سير العمل بالمبادرة، والوقوف على آخر مستجداتها والتي تم إطلاقها في شهر يوليو من العام الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعيىة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدي.

ولفت إلى أن الوزيرة وجهت بإدراج مبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث سيتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.

كما وجهت الوزيرة بزيادة فعالية التدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة وتشمل كافة العاملين بالمبادرة من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات في إطار الحرص على تقديم خدمات ذات جودة مميزة، موضحاً أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات من طبيبات وممرضات وفنيات.

وذكر "مجاهد" أنه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 101 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg ، بالإضافة إلي تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.