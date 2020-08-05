كيف تتظلم على نتيجة الثانوية العامة؟ خطوات ومواعيد
كتب- محمد سامي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة الخميس.
وينشر مصراوي كيفية التظلم على نتيجة امتحان الدور الأول للثانوية العامة 2020
- التظلمات تبدأ غدا وتستمر لمدة 15 يوما.
- يتم سداد 100 جنيه جنيه تسدد عن كل مادة يرغب الطالب فى التظلم عليها.
- يسدد المبلغ فى أحد البنوك الوطنية "الأهلى".
- تخصيص قرابة 30 مقرا لتلقى التظلمات.
- نتيجة التظلمات تعلن خلال 3 أيام حسب أولوية الاطلاع.
- الكنترول يخاطب مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطالب.
- الطالب يسترد الـ100 جنيه حال ثبوت أحقيته فى درجات زيادة.
- الطالب يطلع على صورة من كراسة الإجابة وليس الأصل.
- الطالب يكتب ملاحظاته على كراسة الإجابة فى نموذج معد لذلك.
- ليس من حق الطالب أن يطلب تصحيح كراسة الإجابة من البداية.
- يتأكد من عدم وجود أخطاء في جمع الدرجات.
- على الطالب أن يتأكد من عدم وجود أجزاء غير مقدرة.
- على الطالب أن يتأكد من أن تجميع الدرجة الكلية للمادة صحيح.
- يمنع على الطالب اصطحاب المحمول أو مدرس المادة.
- التظلم على النتيجة متاح لجميع الطلاب حتى الطالب الراسب أو الدور الثانى.
- كل طالب سوف يحصل على حقه إذا ثبت أن له درجات.
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