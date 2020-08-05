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كيف تتظلم على نتيجة الثانوية العامة؟ خطوات ومواعيد

03:43 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
كيف تتظلم على نتيجة الثانوية العامة؟ خطوات ومواعيد

وزارة التربية والتعليم

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة الخميس.

وينشر مصراوي كيفية التظلم على نتيجة امتحان الدور الأول للثانوية العامة 2020

- التظلمات تبدأ غدا وتستمر لمدة 15 يوما.

- يتم سداد 100 جنيه جنيه تسدد عن كل مادة يرغب الطالب فى التظلم عليها.

- يسدد المبلغ فى أحد البنوك الوطنية "الأهلى".

- تخصيص قرابة 30 مقرا لتلقى التظلمات.

- نتيجة التظلمات تعلن خلال 3 أيام حسب أولوية الاطلاع.

- الكنترول يخاطب مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطالب.

- الطالب يسترد الـ100 جنيه حال ثبوت أحقيته فى درجات زيادة.

- الطالب يطلع على صورة من كراسة الإجابة وليس الأصل.

- الطالب يكتب ملاحظاته على كراسة الإجابة فى نموذج معد لذلك.

- ليس من حق الطالب أن يطلب تصحيح كراسة الإجابة من البداية.

- يتأكد من عدم وجود أخطاء في جمع الدرجات.

- على الطالب أن يتأكد من عدم وجود أجزاء غير مقدرة.

- على الطالب أن يتأكد من أن تجميع الدرجة الكلية للمادة صحيح.

- يمنع على الطالب اصطحاب المحمول أو مدرس المادة.

- التظلم على النتيجة متاح لجميع الطلاب حتى الطالب الراسب أو الدور الثانى.

- كل طالب سوف يحصل على حقه إذا ثبت أن له درجات.

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