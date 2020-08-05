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نقابة الأطباء تعلن تضامنها مع الشعب اللبناني: نبحث أوجه الدعم الممكن

03:30 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
نقابة الأطباء تعلن تضامنها مع الشعب اللبناني: نبحث أوجه الدعم الممكن

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة أطباء مصر، تضامنها مع الشعب اللبناني، إثر الانفجار الدامي الذي وقع ليلة أمس الثلاثاء، في مرفأ بيروت.

وقالت النقابة في بيان اليوم الأربعاء: "فوجعنا كما فُجع العالم كله بمشهد الانفجارات الدامي في البلد الشقيق لبنان وتعرب نقابة أطباء مصر عن خالص تعازيها والمواساة للشعب اللبناني فى مصابه الجلل".

ولفتت إلى تواصلها مع جميع الجهات المختصة لبحث أوجه الدعم الممكن، داعية الله أن يَمن بالشفاء التام على جرحى الحادث الأليم وأن يُلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يتمكن لبنان من عبور تلك المحنة بسلام.

وأعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، ويجري حاليا تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت بشكل عاجل.

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