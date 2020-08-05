أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

السيسي يوجه بتجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالهما إلى بيروت

03:11 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
السيسي يوجه بتجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالهما إلى بيروت

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، ويجري حاليا تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت بشكل عاجل.

وأجرى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اتصالا هاتفيا بالدكتورة منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، وأكد هيكل خلال الاتصال على تعاطف الحكومة المصرية والشعب المصرى كله مع الشعب اللبناني، وعبر عن حالة القلق التي انتابت المصريين منذ الإعلان عن الانفجار الذي وقع في مرفأ لبنان، وقال إنه يتمنى أن يكون هذا الحادث الأليم بداية لتوحيد الشعب اللبناني للخروج من الأزمة الحالية.

السيسي طائرتين مساعدات الطبية بيروت انفجار بيروت انفجار لبنان

الخبر التالى:

نقابة الأطباء تعلن تضامنها مع الشعب اللبناني: نبحث أوجه الدعم الممكن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94752

    عدد المصابين

  • 45569

    عدد المتعافين

  • 4912

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة جديدة بمنتصف اليوم.. أسعار الذهب في مصر تواصل تحطيم الأرقام القياسية