السيسي يوجه بتجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالهما إلى بيروت
كتب- محمد سامي:
أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، ويجري حاليا تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت بشكل عاجل.
وأجرى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اتصالا هاتفيا بالدكتورة منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، وأكد هيكل خلال الاتصال على تعاطف الحكومة المصرية والشعب المصرى كله مع الشعب اللبناني، وعبر عن حالة القلق التي انتابت المصريين منذ الإعلان عن الانفجار الذي وقع في مرفأ لبنان، وقال إنه يتمنى أن يكون هذا الحادث الأليم بداية لتوحيد الشعب اللبناني للخروج من الأزمة الحالية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94752
عدد المصابين
-
45569
عدد المتعافين
-
4912
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18603271
عدد المصابين
-
11806659
عدد المتعافين
-
701253
عدد الوفيات
إعلان