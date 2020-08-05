السيسي يوجه بتجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالهما إلى بيروت

كتب- محمد سامي:

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، ويجري حاليا تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت بشكل عاجل.

وأجرى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اتصالا هاتفيا بالدكتورة منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، وأكد هيكل خلال الاتصال على تعاطف الحكومة المصرية والشعب المصرى كله مع الشعب اللبناني، وعبر عن حالة القلق التي انتابت المصريين منذ الإعلان عن الانفجار الذي وقع في مرفأ لبنان، وقال إنه يتمنى أن يكون هذا الحادث الأليم بداية لتوحيد الشعب اللبناني للخروج من الأزمة الحالية.