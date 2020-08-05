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"قومي حقوق الإنسان" يناشد دول العالم مساعدة لبنان في محنتها

02:52 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
"قومي حقوق الإنسان" يناشد دول العالم مساعدة لبنان في محنتها

محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

أعرب محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن خالص تعازيه ومواساته للشعب اللبناني في الحادث الأليم الذي وقع أمس في مرفأ بيروت وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والآلاف من المصابين والذي وقع في توقيت تواجه فيها البلاد جائحة كورونا وأزمة اقتصادية.

وناشد فايق، في بيان، اليوم الأربعاء، جميع شعوب العالم مساعدة لبنان العزيز علينا جميعا للوقوف مع لبنان لتجاوز تلك المحنة ومواجهة كافة الصعوبات التي تواجهها في هذه الفترة الدقيقة.

وشدد على ثقته في قدرة الشعب اللبناني على تجاوز تلك الأزمة، مقدما خالص التعازي للشعب اللبناني الشقيق وأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، داعياً الله أن يحفظ لبنان وشعبها من كل مكروه.

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