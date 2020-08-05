عقوبات مشددة.. "الأعلى للإعلام" يتوعد النقل من وسائل التواصل الاجتماعي في انتخابات "الشيوخ"

كتب- مصراوي:

قال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيتخذ إجراءات بعقوبات مشددة ضد وسائل الإعلام التي تنقل عن وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) في تغطيتها انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال رصد تلك الوسائل عبر غرفة عمليات المجلس.

وأضاف الصالحي، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن المجلس يطالب كل وسائل الإعلام الالتزام بنقل الأخبار من مصادرها الرسمية ومن التغطيات التي تتم بالتنسيق مع القنوات الشرعية؛ وأولاها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تعهدت بتوفير كل التسهيلات للصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مَن يخالف تلك التوصيات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات والتدابير التي أقرها المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس سيشكل غرفة عمليات من أعضائه؛ لمتابعة أداء وسائل الإعلام المختلفة خلال تغطية انتخابات مجلس الشيوخ.

ودعا الصالحي كل وسائل الإعلام إلى الرجوع إلى غرفة عمليات المجلس حال وجود أي معوقات تواجه مراسليها أو محرريها في أثناء تغطيتهم عملية الاقتراع.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر خلال يومي ١١ و١٢ أغسطس الجاري في جميع محافظات الجمهورية؛ لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت العام الماضي.