"مصر الطيران" تسير 21 رحلة دولية تقل 1700 راكب.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران" إن الشركة تسيّر، اليوم الأربعاء، رحلاتها إلى 21 وجهة دولية، تنقل على متنهم ما يقرب من 1700 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أمستردام - باريس- روما - لندن- الشارقة - بيروت - بغداد - نيويورك - أسطنبول- الخرطوم)، ورحلتين جويتين إلى (ميلانو وأبوظبي ودبي)، ورحلات استثنائية إلى كل من (جدة والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى رحلة جوية داخلية إلى (شرم الشيخ)، ورحلتين إلى (الغردقة)، ورحلات الشحن الجوي.. وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ١٧٠٠ راكب من جنسيات مختلفة.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس،خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.