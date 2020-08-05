"حماية المستهلك" تتلقى 60 شكوى بخصوص مبادرة "ما يغلاش عليك"

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، عن تلقى الجهاز ما يقرب من 60 شكوى تتعلق بمبادرة "تشجيع المنتج المحلي"، "مايغلاش عليك" منذ إطلاق المبادرة.

وأضاف "سمير"، في بيان اليوم الأربعاء، أن الشكاوى تضمنت إعلان بعض الشركات عن المشاركة في المبادرة ونسبة الخصم دون معرفه فروع هذه الشركات بجانب استفسار البعض عن الأماكن ونسب الخصم، حيث تم التواصل مع إدارة هذه الشركات لتقوم بإعلان فروعها المشاركة فى المبادرة حتى يتمكن المستهلك فى الحصول على نسب الخصم من أى فرع للشركات المشاركة.

وقال محمد معيط وزير المالية، إن هناك تيسيرات جديدة لحاملي البطاقات التموينية في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري؛ من أجل تخفيف الأعباء عن كاهلهم، والإسهام الفعَّال في تلبية احتياجاتهم، وزيادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة.

وأضاف الوزير، أنه سيتم كل شهر السماح لأصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدي غير المستخدم لديهم من الدعم الشهري ونقاط الخبز ببطاقاتهم في شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التي تعرضها الشركات والصنَّاع والتجار في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري "ما يغلاش عليك" التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر.​a