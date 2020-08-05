أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

"الإسكان" تستعرض مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروع "سكن كل المصريين"

10:35 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
"الإسكان" تستعرض مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروع "سكن كل المصريين"

كتب-محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروع "سكن كل المصريين"، بالمدن الجديدة، متميزة، موجهًا بتكليف أكبر المكاتب الاستشارية لتصميم العمارات بالمشروع، والإعداد لطرح الإعلان عن الوحدات لمعرفة حجم الطلب عليها، والبدء في التنفيذ.

يأتي ذلك خلال اجتماع عقده وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستعراض مواقع الأراضي المقترحة لتنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "سكن كل المصريين"، بالمدن الجديدة، على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير "وحدة سكنية لكل مواطن".

وأكد وزير الإسكان، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولية، نفذت وزارة الإسكان وتنفذ مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة "الاجتماعى، المتوسط بأنواعه، الفاخر، بديل المناطق العشوائية غير الآمنة"، من أجل تحقيق رغبة المصريين فى تملك مسكنهم الخاص.

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مشروع "سكن كل المصريين"، يهدف لتوفير حوالى 30 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، بالمدن الجديدة، على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تنفيذ وحدات سكنية بمساحة نحو (110 م2) للوحدة، يتم تخصيصها بتكلفة الإنشاء، لذوى الدخول الأعلى من اشتراطات الإسكان الاجتماعى، بهدف مساعدة تلك الفئة فى توفير مسكن ملائم لهم، وفق اشتراطات محددة.​

4A7D463A-2D6B-46EA-AF98-A11C8D29823B

مشروع سكن كل المصريين عاصم الجزار وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية

الخبر التالى:

منظومة الشكاوى الحكومية ترصد شكوى "أسرة الخليفة".. و"التضامن" تحلها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94752

    عدد المصابين

  • 45569

    عدد المتعافين

  • 4912

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملي بطاقة التموين في "مايغلاش عليك"