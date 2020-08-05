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الرئيس السيسي يعزي نظيره اللبناني في ضحايا انفجار مرفأ بيروت

10:18 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
الرئيس السيسي يعزي نظيره اللبناني في ضحايا انفجار مرفأ بيروت

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، للتعزية فى ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع أمس الثلاثاء.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب عن خالص المواساة للأشقاء فى لبنان حكومة وشعبا، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

كما أكد السيسى تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء فى لبنان، والاستعداد لتسخير كل الإمكانيات لمساعدة ودعم لبنان فى محنته.

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