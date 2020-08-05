حدث ليلاً| الفيديو الأقرب لموقع انفجار بيروت.. والانخفاض يتواصل في إصابات كورونا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الانخفاض يتواصل.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة.

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وزير التعليم: "الناس حريصة على نمرة الدرجات اكثر من حرصهم على التطوير"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الدولة تستثمر في بناء محتوى بشكل أكاديمي يؤدي لنتيجة جيدة، ولابد أن يعلم الأهالي أنه لكي يصلح حال أبنائهم لا ينفقون أموالهم على الدروس الخصوصية.

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وزير التعليم يعلَّق على واقعة انتحار طالبة خوفًا من درجات الثانوية العامة

عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على واقعة انتحار طالبة ثانوية عامة بسبب الخوف من درجات المجموع.

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انتحار طالب بالثانوية العامة في بني سويف لحصوله على مجموع متدني

أقدم طالب بالثانوية العامة في بني سويف، على الانتحار الثلاثاء، بتناول مادة سامة، عقب حصوله على مجموع متدني فى الثانوية العامة.

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الإسكان تعلن آخر موعد للتقديم لحجز شقق جنة وسكن مصر ودار مصر

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، من إجراءات التقديم لحجز 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة بمشروعات "دار مصر– سكن مصر– جنة"، يوم 20 أغسطس الجاري.

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كورونا يقتل 18 ألف عربي .. و5 آلاف وفاة بدولة واحدة

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 991 ألفًا و528 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 18ألفًا و 82 حالة.

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رئيس الحكومة اللبنانية: ٢٧٥٠ طنًا من نترات الأمونيوم تسببت في انفجار مرفأ بيروت

قال ‏رئيس الحكومة اللبنانية، الدكتور حسان دياب، مساء الثلاثاء، إن 2750 طنًا من نترات الأمونيوم خلف انفجار مرفأ بيروت، حسبما ذكرت "العربية".

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"نصلي من أجل بيروت".. تضامن عربي وعالمي مع شعب لبنان

أعربت عدد من الدول العربية والغربية، عن تضامنها مع لبنان حكومة وشعبا وتعازيها في ضحايا انفجار مرفأ العاصمة بيروت، كما أعلنت بعض الدول تقديم المساعدات الإنسانية للمدينة المنكوبة.

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واشنطن تدين التدخلات الخارجية في ليبيا وتحذر من استمرارها

أدانت الولايات المتحدة، كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، محذرة من أنها تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار بالمنطقة، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

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اتحاد أطباء ألمانيا: موجة ثانية مسطحة من كورونا تحدث بالفعل

فيما أظهرت آخر إحصائية رسمية عودة الإصابات بكورونا في ألمانيا للارتفاع التدريجي، يؤكد الاتحاد الألماني للأطباء بأن الموجة الثانية من الجائحة تحدث بالفعل، مشيرا إلى أن هذه الموجة لا يمكن مقارنتها بالموجة الأولى.

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ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلاً و4 آلاف مصاب.. ومساعدات دولية تصل قريبًا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت إلى 78، بينما بلغ عدد المصابين 4 آلاف، وفق ما نقلت "إكسترا نيوز".

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من مسافة 1.5 ميل.. الفيديو الأقرب لموقع انفجار بيروت

تمكن لبناني من التقاط أقرب لقطة فيديو للحظة دوي انفجار مرفأ بيروت المروع، والذي أسقط 78 قتيلاً قرابة 4 آلاف مصاب، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، بينما لم يُعرف مصير ملتقط الفيديو، والذي كان على مسافة 1.5 ميل من موقع الحادث، حسب ما أوضح متداولون للمقطع على موقع التغريدات "تويتر".

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