بمقدم 350 ألف.. ننشر أسعار أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بـ10 مدن جديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح قطع الأراضي ضمن محور الأكثر تميزًا، والتي تتواجد في 10 مدن جديدة بواقع 632 قطعة، بمساحات تبدأ من 294 مترًا وحتى 2300 متر، حيث يستمر التقديم حتى يوم 27 أغسطس.

وشملت الأسعار في هذا النوع من الأراضي، بمدينة القاهرة الجديدة 7570 جنيه للمتر، ووصلت قطعة الأرض الـ909 متر لـ7 ملايين و571 ألف جنيه.

وفي مدينة العبور وصل سعر المتر بها لـ4765 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ585 متر 3 ملايين و261 ألفًا، وفي مدينة بدر، وصل سعر المتر بها لـ 4910 جنيهات، وسجلت قطعة الأرض الـ797 متر 4 ملايين و740 ألف جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان، وصل سعر المتر بها لـ 2970 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 532 متر مليونًا و890 ألفًا جنيه.

كما سجل سعر المتر في مدينة 15 مايو، 4820، وفي دمياط الجديدة، سجل سعر المتر 6020 جنيه، ووصلت قطعة الأرض الـ852 متر لـ 5 مليون 795 ألف جنيه، وفي برج العرب الجديدة، سجل سعر المتر 2260 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ1000 متر لـ2 مليون و304 آلاف، وفي سوهاج الجديدة، سجل سعر المتر 2295 جنيه، فيما وصلت قطعة الأرض الـ 770 مترًا لمليون و980 ألف جنيه.

وفي مدينة طيبة الجديدة، سجل المتر بها 1795 جنيهًا، وبلغت قطعة الأرض الـ350 متر 685 ألف جنيه، وفي مدينة أسوان الجديدة سجل سعر المتر بها 1935 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ452 مترًا 927 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز في الأراضي الأكثر تميزًا لـ350 ألف جنيه، ويتم الحجز والتخصيص بالنظام الإلكتروني بالأسبقية.