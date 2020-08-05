محافظ القاهرة يهنىء أوائل الثانوية العامة بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اتصالا تليفونيًا بأوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، هنأهم خلاله بالتفوق، وأثنى على الجهد الذى بذله أولياء الأمور ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمى المتميز .

وأكد محافظ القاهرة، على سعادته بحصول القاهرة على 12 مركزًا من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق والنجاح فى حياتهم الجامعية والعملية .

وأشاد محافظ القاهرة بجهود الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة والتى تكللت بهذا النجاح رغم الظروف الصعبة التى مرت بهذا العام الدراسى .

كانت محافظة القاهرة حصلت على 12 مركزًا بين أوائل الجمهورية في 9 إدارات تعليمية حيث حصدت إدارة البساتين ودار السلام مركزين وإدارة النزهة مركزين وشرق مدينة نصر مركزين وإدارات الساحل والوايلي ومصر الجديدة و حلوان والخليفة والمقطم والقاهرة الجديدة مركزًا واحدًا لكل منهم .