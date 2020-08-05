تفاصيل اجتماع أسقف سيدني ولجنة الأوصياء بشأن أزمة الإيبارشية

أصدرت إيبارشية سيدنى وتوابعها، بيانا مشتركا للأنبا دانييل أسقف الإيبارشية ولجنة الأوصياء المعينة من قبل الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد والنائب البابوى للإيبارشية إلى كهنة وشعب الإيبارشية، وذلك عقب الاجتماع المشترك بين نجيب قلدس ممثلاً عن لجنة الأوصياء والأنبا دانييل إضافة إلى بعض أعضاء الكنيسة مساء أمس الأول الأحد الموافق 2 أغسطس.

وأعلن الطرفان، الاتفاق فيما بينهما فى عدد من النقاط ومنها مواصلة الحوار والتعاون المشترك والعمل على إصلاح والنهوض بإدارة الإيبارشية، ومراجعة دستور الإيبارشية وجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالإيبارشية.

وأكد الطرفان أن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لكافة القرارات والتغيرات التى يسفر عنها أى إتفاق.

وناشد الطرفان شعب الإيبارشية بإلقاء الخلافات جانباً، والنظر للأمام بروح التسامح والود والاحترام .