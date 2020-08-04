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كارثة إنسانية..الأزهر يدعو دول العالم لتقديم العون والمساعدات العاجلة إلى لبنان

11:52 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
كارثة إنسانية..الأزهر يدعو دول العالم لتقديم العون والمساعدات العاجلة إلى لبنان

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، متابعته بحزن شديد ما أسفر عنه انفجار بيروت الذي وقع اليوم بشكل مروع أفزع العالم، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف في مشهد تنفطر له القلوب.

وأعرب الأزهر الشريف في بيان له الثلاثاء، إزاء هذه الكارثة الإنسانية، عن تضامنه الكامل مع لبنان، داعيا كل الدول العربية والإسلامية ودول العالم أجمع إلى التضامن وتقديم يد العون والمساعدة العاجلة إلى لبنان لتجاوز هذه المحنة وتداعياتها القاسية، كما يدعو كل اللبنانيين إلى التكاتف والتلاحم لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا هذا الانفجار، سائلًا الله -عز وجل- أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وينعم على لبنان بالأمن والاستقرار والرخاء.

وهزّ انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء، وأثار الرعب في نفوس سكانها، ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو تعرض لحظة الانفجار الضخم، مع تصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة دخان في المكان، واهتزاز الأراضي في المناطق المحيطة به.

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