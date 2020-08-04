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باب خلفي للنصب.. برلماني يحذر من جمع تبرعات عبر سوشيال ميديا وقنوات بير السلم

10:57 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
باب خلفي للنصب.. برلماني يحذر من جمع تبرعات عبر سوشيال ميديا وقنوات بير السلم

النائب فايز بركات

مصراوي

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استغلال الفقراء والنصب عليهم من خلال جمع تبرعات بدعوى توجيهها إلى المحتاجين؛ لكنها تستولى عليها عبر شركات وهمية أو عن طريق إعلانات على قنوات بير سلم.

ولفت بركات، خلال حديث له اليوم الثلاثاء، إلى تحول النصب بالاستعطاف والتسول من الشوارع والميادين، ليواكب التطور التكنولوجي وينتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لتظهر صفحات تجمع تبرعات لحالات طبية وإنسانية، وتعمل على طلب الاستعطاف من خلال الكلمات المؤثرة التي تربح وتحقق معدلات مشاهدة ومشاركة عالية فى ذلك "الواقع الافتراضي"، ويتمكن القائمون عليها من جمع آلاف الجنيهات، من المواطنين الضحايا.

وطالب النائب بضرورة وجود تشريعات جديدة لمكافحة الجرائم الحديثة والتى ظهرت مع التطور التكنولوجي؛ ومن بينها النصب على "فيسبوك"، بإيهام المواطنين بأشياء غير حقيقية على أنها حقيقية، ولا بد من أن يتوازى مع ذلك حملة إعلامية ضخمة لتوعية المواطنين بتلك الطرق من عمليات النصب.

فايز بركات سوشيال ميديا مصطفى مدبولي

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