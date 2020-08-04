غدا .. مصر الطيران تسير 21 رحلة دولية تقل 1700 راكب

كتب - محمد عبيد

تسير شركة مصر للطيران غدا الأربعاء، رحلاتها إلى 21 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 1700 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (أمستردام - باريس- روما - لندن- الشارقة - بيروت - بغداد - نيويورك - أسطنبول- الخرطوم) ورحلتين جويتين إلي (ميلانو وأبوظبي و دبي) ورحلات استثنائية الي كل من (جدة و المدينة المنورة) بالإضافة إلي رحلة جوية داخلية الي (شرم الشيخ) ورحلتين الي (الغردقة) ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من ١٧٠٠ راكب من جنسيات مختلفة .

من جانبها اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .