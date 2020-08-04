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وزير السياحة يعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار بيروت

10:23 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
وزير السياحة يعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار بيروت

الدكتور خالد العناني

مصراوي

وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خالص التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء.

ودعا وزير السياحة في بيان له، الثلاثاء، الله عز وجل بالشفاء العاجل لجميع الجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

وهزّ انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، وأثار الرعب في نفوس سكانها، ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو تعرض لحظة الانفجار الضخم، مع تصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة دخان في المكان، واهتزاز الأراضي في المناطق المحيطة به.

خالد العناني وزير السياحة والآثار انفجار بيروت بيروت انفجار لبنان

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