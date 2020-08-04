وزير السياحة يعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار بيروت
مصراوي
وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خالص التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء.
ودعا وزير السياحة في بيان له، الثلاثاء، الله عز وجل بالشفاء العاجل لجميع الجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.
وهزّ انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، وأثار الرعب في نفوس سكانها، ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو تعرض لحظة الانفجار الضخم، مع تصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة دخان في المكان، واهتزاز الأراضي في المناطق المحيطة به.
الخبر التالى:مرشح مستقبل وطن بالجيزة يزور أهالي "ابوالنمرس" ويطالبهم بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94752
عدد المصابين
-
45569
عدد المتعافين
-
4912
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18603271
عدد المصابين
-
11806659
عدد المتعافين
-
701253
عدد الوفيات
إعلان