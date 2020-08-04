الكاثوليكية: تواصلنا مع الكنيسة في لبنان للاطمئنان على البلاد بعد انفجار بيروت
أكدت الكنيسة الكاثوليكية أن البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أجرى اتصالا بغبطة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي، بطريرك الموارنة للاطمئنان على لبنان أبنائها، بعد الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء.
وعبّر البطريرك إبراهيم إسحق في بيان له، الثلاثاء، عن أسفه على هذا الحادث المؤلم، والذي تسبب في كثير من الضحايا والجرحى، وأّنه مُتّحد معه ومع جميع الشعب في الصلاة، من أجل سلام الله يحل في قلوب جميع المتضررين.
وأوضحت الكنيسة، أنه تم الاطمئنان على الرعية القبطية بلبنان وراعيها الأب أنطونيوس مقّار، قائلا: ونشكر الله أن الجميع بخير وسلام.. نسأل الله أن يمنح الشفاء والعزاء للبنان وكل شعبها.
وهزّ انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، وأثار الرعب في نفوس سكانها، ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو تعرض لحظة الانفجار الضخم، مع تصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة دخان في المكان، واهتزاز الأراضي في المناطق المحيطة به.
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