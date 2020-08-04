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الأزهر ينعى العالم السنغالي أحمد التيجاني

09:09 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
الأزهر ينعى العالم السنغالي أحمد التيجاني

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

نهى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم الجليل الشيخ أحمد التيجاني، الخليفة العام للطريقة التيجانية، الذي وافته المنية أمس الاثنين، بالعاصمة السنغالية داكار.

وتقدم الأزهر الشريف، في بيان له، الثلاثاء، بخالص العزاء لأسرة العالِم الراحل ومحبيه وتلامذته، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلون، و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ).

أحمد الطيب الأزهر الشريف أحمد التيجاني

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