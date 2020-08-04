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حدث في 8 ساعات| نتيجة الثانوية وهدية السيسي للأوائل وتطوير "التعليم الجامعي"

08:11 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
حدث في 8 ساعات| نتيجة الثانوية وهدية السيسي للأوائل وتطوير "التعليم الجامعي"

حدث في 8 ساعات

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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة.

وقالت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة إن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة وتتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 80-85%، فيما تصل على السواحل الشمالية إلى 90% ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة ويؤدي إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر

وعن درجات الحرارة، أوضحت شاكر، أنها تتراوح على السواحل الشمالية بين 30-31 درجة، وتبلغ على الوجه البحري والقاهرة 35 درجة، وعلى شمال الصعيد 39 وتتراوح على جنوب الصعيد بين 42 و43 درجة مئوية.

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