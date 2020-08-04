حدث في 8 ساعات| نتيجة الثانوية وهدية السيسي للأوائل وتطوير "التعليم الجامعي"
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة.
وقالت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة إن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة وتتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 80-85%، فيما تصل على السواحل الشمالية إلى 90% ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة ويؤدي إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر
وعن درجات الحرارة، أوضحت شاكر، أنها تتراوح على السواحل الشمالية بين 30-31 درجة، وتبلغ على الوجه البحري والقاهرة 35 درجة، وعلى شمال الصعيد 39 وتتراوح على جنوب الصعيد بين 42 و43 درجة مئوية.
الأخبار المتعلقة
-
تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي بعدد من الوزراء حول تطوير منظومة التعليم
-
السيسي يعزي لبنان في ضحايا انفجار العاصمة بيروت
-
السيسي يوجه بتخصيص 100 منحة مجانية بالجامعات الأهلية لأوائل الثانوية
-
الحاصل على المركز الأول "مكرر علمي": نصبنا صوانًا أمام البيت لاستقبال
-
طارق شوقي: إلغاء امتحانات 754 طالبًا وإحالتهم للنيابة العامة
-
بنسبة نجاح 81.4%.. وزير التربية والتعليم: نتائج الثانوية في المدارس
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94640
عدد المصابين
-
44066
عدد المتعافين
-
4888
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18388982
عدد المصابين
-
11610248
عدد المتعافين
-
695412
عدد الوفيات
إعلان