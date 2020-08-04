طيران الإمارات تستأنف تشغيل طراز A380 العملاق إلى مطار القاهرة

كتب - محمد عبيد

استأنفت طيران الإمارات تشغيل طائرتها العملاقة A380 لرحلات الركاب إلى مطار القاهرة الدولي.

وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنه سيتم توفير طائرة A380 التي قدمتها الشركة في أكتوبر الماضي 4 رحلات أسبوعياً إلى القاهرة من دبي، مشيرة إلى أنها أعادت توفير رحلات طائرة A380 إلى أمستردام ، وأضافت رحلة يومية ثانية بطائرة A380 إلى لندن هيثرو لتلبية الطلب وتوفير خيارات أوسع للركاب، وتشغيل طائرة A380 إلى جوانزو في الصين اعتباراً من 8 أغسطس الجاري.

وأشارت إلى أنها تكون بذلك قد استأنفت تشغيل طائرات A380 إلى 5 محطات، وتواصل تدريجياً توسيع نشر هذه الطائرة بما يتماشى مع الطلب والموافقات التشغيلية ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 مفضلة لدى المسافرين نظراً لتميز منتجاتها ورحابة قمراتها.

وأكدت أنه يمكن للركاب حاليًا الطيران على طائرة A380 الإماراتية يوميًا إلى أمستردام، ومرتين يوميًا إلى لندن هيثرو، ومرة يوميًا إلى باريس، ومرة أسبوعية إلى جوانزو (من 8 أغسطس).

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكة خطوطها، حيث استأنفت خلال الأسبوع الماضي تشغيل رحلاتها من دبي إلى كل من أديس أبابا وكلارك ودار السلام ونيروبي وبراغ وساو باولو وستوكهولم وسيشيل، ليصل عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوطها في أغسطس إلى 68 مدينة، أي ما يعادل نصف عدد المحطات العالمية التي كانت الناقلة تخدمها قبل اندلاع الجائحة.