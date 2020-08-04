اللحظات الأولى لانفجار العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)
وكالات
وقع انفجار هائل هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، اللحظات الأولى للانفجار.
وذكرت وكالة الوطنية للإعلان اللبنانية، أن الانفجار وقع في مرفأ بيروت.
أفادت تقارير إعلامية لبنانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع عشرات الإصابات جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وتسبب بأضرار هائلة في محيط المنطقة.
وحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن هناك إصابات وأضرارا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع، ومناشدات لفرق الإسعاف
ولع لبنان 😡😡😡#انفجار pic.twitter.com/neicDdmwCJ— Edwin Azzi (@Edwinazzi) August 4, 2020
لحظة الانفجار في مرفأ بيروت. الانفجار أصابنا جميعاً بالهلع، هزّ كل البلد حرفياً، وكسر كل الزجاج من الزلقا حتى الضاحية.— Doja | دُجى (@dojadaoud) August 4, 2020
كورونا، انهيار اقتصادي، فساد قاتل، قمع متزايد، وحظ سيء... #لبنان pic.twitter.com/BDGOrFxB1q
انفجار قوي يهز منطقة بيروت!— Jossy.H.Kh🇱🇧🇫🇷 (@jess_H_KH) August 4, 2020
الله يحمي لبنان pic.twitter.com/NmZ0faGHdL
Explosion in Beirut Lebanon #لبنان pic.twitter.com/bXYgezjZPP— fawaz (@afawaz135) August 4, 2020
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