أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

السيسي يوجه بتخصيص 100 منحة مجانية بالجامعات الأهلية لأوائل الثانوية العامة

05:28 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
السيسي يوجه بتخصيص 100 منحة مجانية بالجامعات الأهلية لأوائل الثانوية العامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة، بالجامعات الأهلية الجديدة التي تم إنشاؤها بالتوأمة مع الجامعات الدولية تمول قيمتها من صندوق تحيا مصر. جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية إكسترا نيوز، الثلاثاء.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة أعلى من العام السابق، حيث بلغت نحو 81.5% هذا العام.

وقال شوقي، إن نحو 18 % من طلاب الثانوية العامة، حصلوا على مجموع أكثر من 95% إلى أقل من 100 %.

واعتمد الوزير، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

اقرأ أيضا:

بالرابط الرسمي.. إعلان نتيجة الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2020: تأجيل المرحلة الأولى لأول مرة لهذا السبب

وزير التربية والتعليم: 18% من طلاب الثانوية حصلوا على أكثر من 95%

منح كجانية أوائل الثانوية العامة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة

الخبر التالى:

اللحظات الأولى لانفجار العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94640

    عدد المصابين

  • 44066

    عدد المتعافين

  • 4888

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18388982

    عدد المصابين

  • 11610248

    عدد المتعافين

  • 695412

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الآن الرابط مفعل | برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2020