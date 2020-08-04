لمعالجة ضعف الأمن الغذائي.. البرلمان يوافق على اتفاقية لمواجهة الفقر والجوع في إفريقيا
كتب- مصراوي:
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئساة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 14 مايو 2020، وتأتي ضنت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
وتهدف الاتفاقية إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر وضعف الأمن الغذائي وأوجه ضعف المساواة الاجتماعية، بالإضافة إلى تعاون جنوب- جنوب الذي يهدف إلى القضاء التام على الجوع على مستوى قارة إفريقيا والعالم أجمع، ويستجيب للأولويات الوطنية الإقليمية من خلال التدخلات المستدامة المملوكة للدول المشاركة به، وطبقًا لمذكرة التفاهم يركز المركز على دعم صغار المزارعين بشأن التنمية الزراعية والتكيف مع التغير المناخي وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتحسين إنتاج المواد الغذائية.
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