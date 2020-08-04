الحاصل على المركز الأول "مكرر علمي": نصبنا صوانًا أمام البيت لاستقبال التهاني

كتب- يوسف عفيفي:

قال الطالب رمضان نصحي فهمي يوسف، الحاصل على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية، بمجموع درجات 410 بمدرسة بلقاس الثانوية بنين شعبة علمي علوم بمحافظة الدقهلية، إن فرحته بالنجاح كبيرة ولا توصف وتعتبر أحلى فرحة وأجمل خبر سمعه في حياته.

وأوضح الطالب رمضان، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أنه سمع خبر نجاحه وحصوله على المركز الأول مكرر شعبة علمي علوم عن طريق وزير التربية والتعليم، والتليفزيون، ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الكلمات تعجز عن وصف فرحتهم جميعًا بالنجاح.

وأضاف رمضان: جميع عائلتي؛ وعلى رأسهم والدي ووالدتي وإخوتي استقبلنا الخبر بالزغاريد والأفراح، وقُمنا بنصب صوان أمام البيت لاستقبال التهاني من أهل العائلة والبلد في قرية الدرافيل بمركز بلقاس، مشيرًا إلى أنه سيلتحق بكلية الطب البشري.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة أعلى من العام السابق، حيث بلغت نحو 81.5% هذا العام.

واضاف شوقي أن نحو 18% من طلاب الثانوية العامة حصلوا على مجموع أكثر من 95% إلى أقل من 100%.

واعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

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