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لمعالجة مياه بحر البقر.. "تشريعة النواب" توافق على قرض كويتي بـ75 مليون دينار

03:15 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
لمعالجة مياه بحر البقر.. "تشريعة النواب" توافق على قرض كويتي بـ75 مليون دينار

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 2020 بشأن الموافقه على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربيه والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 1 يونيو 2020.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز ربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا، فضلًا عن توفير فرص عمل إضافية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر لتوفير نحو 5 ملايين متر مكعب يوميًّا من المياه الصالحة لري نحو 330 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية الملائمة.

وأضافت الاتفاقية أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسؤولية إدارة ومتابعة تنفيذ المشروع والذي يتضمن إنشاء مجرى مائي بطول 20 كيلومتر مع كل المرافق والتجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء محطات ضخ لنقل مياه مصرف بحر البقر من غرب قناة السويس إلى شرقها، وإنشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ 5 ملايين متر مكعب في اليوم، وإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت للتصنيع الزراعي.

وأشارت الاتفاقية إلى إمكانية منح قرض إضافي بمبلغ 75 مليون دينار كويتى لاستكمال تنفيذ المشروع.

مجلس النواب الكويت بهاء أبوشقة الصندوق العربي

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