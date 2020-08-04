لأوائل الثانوية العامة.. 30 منحة دراسية كاملة من جامعة النيل الأهلية

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، عن موافقة مجلس أمناء الجامعة برئاسة عمرو موسى، على منح أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 -2020 عدد 30 منحة دراسية كاملة بواقع 10 منح دراسية في كل شعبة (10 للعلمي علوم - 10 للعلمي رياضة - 10 لشعبة الأدبي).

وقدم خليل، التهنئة لجموع الطلاب الأوائل والمتفوقين في نتيجة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا على دور الجامعة في الاهتمام بالطلاب المتفوقين دراسيا، وهو دور من الأدوار المجتمعية للجامعة التي عهدته منذ إنشائها.

وقال رئيس جامعة النيل الأهلية، في بيان: تهدف الجامعة إلى خلق جيل جديد مؤمن بأهمية وقيمة البحث العلمي في تقدم الدولة المصرية، خاصة وأن جامعة النيل هي أول جامعة أهلية بحثية مصرية لا ربحية في القرن الـ 21، وتسعى من خلال أدوارها وما تقدمه إلى وضع مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي وإنتاج التكنولوجيا المتطورة، وإعلاء قيم ثقافة التعلم وريادة الأعمال، وأن الجامعة تسعى دومًا إلى إعلاء مسيرة العملية التعليمية بعد مرور 12 عاما على تأسيسها.

وأعلنت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني،أضغط هنا عن شروط الحصول على المنح الدراسية المختلفة، والتقدم إليها من خلال الرابط..أضغط هنا