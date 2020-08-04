أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا

وزير التعليم: إعلان شكل الدراسة للعام الجديد أول سبتمبر.. والدروس الخصوصية لن تفيد

02:04 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
وزير التعليم: إعلان شكل الدراسة للعام الجديد أول سبتمبر.. والدروس الخصوصية لن تفيد

الدكتور طارق شوقي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية.

جاء ذلك في حضور الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.

ووجه شوقي التحية والتقدير إلى كل مَن شارك في تنظيم امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًّا.

وأكد شوقي أنه سيتم الإعلان عن شكل الدراسة في العام المقبل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، معلنًا أن الوزارة ستقوم بتوفير العديد من المناهج الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة العام المقبل، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الاستجابة لدعوات الدروس الخصوصية، مؤكدًا أنها لن تفيد أبنائهم.

ووجه وزير التربية والتعليم التهنئة إلى أوائل الثانوية العامة، هذا العام، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية في المستقبل.

طارق شوقي وزارة التربية والتعليم الدروس الخصوصية

الخبر التالى:

شعراوي يبحث مع البنك الدولي مستجدات برنامج التنمية المحلية بالصعيد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94640

    عدد المصابين

  • 44066

    عدد المتعافين

  • 4888

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18388982

    عدد المصابين

  • 11610248

    عدد المتعافين

  • 695412

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالرابط الرسمي.. إعلان نتيجة الثانوية العامة