أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا

طارق شوقي: إلغاء امتحانات 754 طالبًا وإحالتهم للنيابة العامة

01:58 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
طارق شوقي: إلغاء امتحانات 754 طالبًا وإحالتهم للنيابة العامة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية.

جاء ذلك في حضور الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.

وأوضح شوقي أنه تم توقيع عدة عقوبات على الطلاب المخالفين في أثناء الامتحان، حيث تم إلغاء الامتحانات في جميع المواد ولمدة عامين متتاليين لعدد 85 طالب بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة، وتم إلغاء الامتحانات في جميع المواد لمدة عام لعدد 214 طالب بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة، وتم إلغاء امتحان 455 طالب في مادة واحدة مع السماح لهم بدخول الامتحان بالدور الثاني.

طارق شوقي وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2020 نتيجة الثانوية العامة

الخبر التالى:

الصحة العالمية تُغيّر ممثلها في مصر: "القصير" للقاهرة.. و"جبور" إلى عمان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94640

    عدد المصابين

  • 44066

    عدد المتعافين

  • 4888

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18388982

    عدد المصابين

  • 11610248

    عدد المتعافين

  • 695412

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالرابط الرسمي.. إعلان نتيجة الثانوية العامة