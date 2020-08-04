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بنسبة نجاح 81.4%.. وزير التربية والتعليم: نتائج الثانوية في المدارس غدا

01:21 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
بنسبة نجاح 81.4%.. وزير التربية والتعليم: نتائج الثانوية في المدارس غدا

الدكتور طارق شوقي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية.

جاء ذلك في حضور الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، رئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.

وأوضح شوقي أن النسبة العامة للنجاح وصلت إلى 81.4%.

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