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الرئيس السيسي يصدر قرارا بالموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

11:13 ص الثلاثاء 04 أغسطس 2020
الرئيس السيسي يصدر قرارا بالموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٠.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التى انعقدت في ٨ يونيو ٢٠٢٠.​

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السيسي الجريدة الرسمية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مجلس النواب

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