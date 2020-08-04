وزير التعليم: نسبة النجاح في الثانوية العامة 81.5%
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة أعلى من العام السابق، موضحا في مؤتمر صحفي يعقد حاليا لإعلان نتيجة الثانوية أن نسبة النجاح 81.5%.
وأشار إلى أن نسبة نجاح البنين 80% و بالنسبة للبنات 82%.
واعنمد الوزير التربية نتيجة الثانوية العامة للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠.
ويوجه "شوقي" رسالة لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، بالإضافة إلى توجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.
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