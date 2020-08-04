30 طالبا من المدارس الحكومية.. وزير التعليم: عدد أوائل الثانوية العامة 39

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عدد أوائل الثانوية العامة هذا العام بلغ نحو 39 طالبا، و30 طالبا منهم من المدارس الحكومية.

وقال شوقي، في مؤتمر صحفي أونلاين، إن نحو 18% من طلاب الثانوية العامة، حصلوا على مجموع أكثر من 95% إلى أقل من 100%.

واعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020.​