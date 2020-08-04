بث مباشر .. مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة

كتب- أسامة علي:

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن، مؤتمرا صحفيا، لإعلان نتيجة الثانوية العامة هذا العام.

وتنقل تفاصيل المؤتمر من خلال بث مباشر عبر حساب الوزارة على اليوتيوب.

واعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.

وقدم وزير التربية والتعليم، التهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.

اقرأ أيضا:

بالرابط الرسمي.. اعرف نتيجة الثانوية العامة