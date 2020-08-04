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طقس الثلاثاء.. حار رطب على "القاهرة والوجه البحري" معتدل ليلا

06:59 ص الثلاثاء 04 أغسطس 2020
طقس الثلاثاء.. حار رطب على "القاهرة والوجه البحري" معتدل ليلا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

القاهرة - (أ.ش.أ)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل ليلا - شبورة مائية صباحا، طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة ، لطيف ليلا على السواحل الشمالية - طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا ، معتدل ليلا .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج من مترونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية
- وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الاسكندرية 32 25
وادى النطرون 36 25
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 25
دمنهور 33 24
بلطيم 32 25
مطروح 31 24
السلوم 33 22
سيوة 41 24
بورسعيد 32 25
دمياط 31 26
الزقازيق 36 26
المنصورة 35 24
الاسماعيلية 37 22
السويس 36 24
العريش 33 22
رفح 32 23
راس سدر 39 25
نخل 37 20
نويبع 37 30
طابا 37 30
كاترين 33 24
الطور 36 25
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 41 29
مرسى علم 39 28
الفيوم 41 24
بنى سويف 41 25
المنيا 42 24
اسيوط 42 25
سوهاج 43 26
قنا 43 27
الاقصر 44 28
اسوان 44 29
ادفو 44 29
ابوسمبل 43 29
الوادى الجديد 44 28
شلاتين 40 28
ابورماد 38 29
حلايب 36 30
راس حدربه 36 30​

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هيئة الأرصاد الجوية الطقس شبورة مائية درجات الحرارة

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